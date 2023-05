Betrunkenen in Wertheim aus dem Verkehr gezogen

Wertheim. Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut war ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Wertheim unterwegs. In der Weingärtnerstraße wurde der 39-jährige Mazda-Fahrer gegen 23.50 Uhr schließlich von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest verlief positiv und zeigte knapp zwei Promille an. Der Fahrer musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

