Betrunkenem Mann misslingt Räuchern

Wertheim. Das Räuchern von Fischen auf einem Balkon in Wertheim hat am Dienstagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Wertheimer Bismarckstraße geführt. Ein 57-Jähriger hatte in alkholisiertem Zustand gegen 9.30 Uhr die Kontrolle über die Zubereitung seiner Speisen verloren. Deswegen kam es zu einer Rauchentwicklung.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer und überredete gemeinsam mit den Polizeibeamten den 57-jährigen Anwohner in einem längeren Gespräch dazu, die verrauchte Wohnung zu verlassen.

Daraufhin brachte eine Rettungswagenbesatzung den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. In der Wohnung entstand lediglich geringer Sachschaden. pol