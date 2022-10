Betriebsruhe bei Stadtwerken

Wertheim. „Die derzeitige Energiekrise betrifft uns alle – sowohl im privaten, als auch im geschäftlichen Umfeld. Daher haben auch wir als Stadtwerke Wertheim innerhalb unseres Unternehmens eine Vielzahl an Maßnahmen geprüft und in die Wege geleitet, um den Energieverbrauch zu reduzieren und so der aktuellen Energiekrise zu begegnen“, ist Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, überzeugt. Zu den zahlreichen Energiesparmaßnahmen, die sich häufig hinter verschlossenen Türen abspielen, gehört auch die Betriebsruhe, die von Freitag, 28. Oktober bis Dienstag, 1. November, stattfindet.

Um die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten, sind die Bereitschaftsdienste der jeweiligen Sparten aber jederzeit, wie gewohnt, erreichbar. Die Notfallnummern lauten wie folgt: Strom: 09342/909101, Gas und Wasser: 09342/ 909102, Wärme: 09342/909103, Breitband: 09342/909-104 (Privatkunden) und -105 (Geschäftskunden).

Ab Mittwoch, 2. November, sind die Stadtwerke Wertheim wieder wie gewohnt für die Kunden und Besucher erreichbar. „Jede eingesparte Kilowattstunde an Strom und Gas zählt und rechnet sich dabei nicht nur für die Umwelt und unser Leben in Europa, sondern auch für den eigenen Geldbeutel“, so Beier abschließend. stww