Beteiligung der Bürger

Wertheim. Der Vorstand der CDU Wertheim traf sich kürzlich im Gasthaus „Riesen“ in Reicholzheim. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien wurde über die Absage der Michaelis-Messe diskutiert.

„Bei Ausbau der erneuerbaren Energien müssen die Bürgerinnen und Bürger in Wertheim mitgenommen werden“, meinte Stadtverbandsvorsitzender Jochen Wältz. Wertheim und der Main-Tauber-Kreis haben bei der Ausbauquote schon jetzt einen Spitzenplatz im Land Baden-Württemberg. Trotzdem müsse man den Anteil an erneuerbaren Energien noch vergrößern.

Die Politik müsse darauf achten, dass der Ertrag der zahlreichen Windenergieprojekte ein Stück weit auch in der Main-Tauber-Stadt bleibe. Wenn schon weitere Windräder in Wertheim gebaut würden, dann dürften davon nicht nur auswärtige Investoren profitieren. Deshalb müsse mit den Betreibern Bürgerbeteiligungsmodelle entwickelt werden.

Michaelis-Messe

Mit Bedauern wurde auf die Absage der Michaelis-Messe reagiert. Einige Vorstandsmitglieder meinten, dass die Entscheidung zu früh getroffen worden sei. Nun sei es wichtig, die Alternativveranstaltung im Herbst so attraktiv wie möglich zu gestalten – eventuell doch am Standort Main-Tauber-Halle, um möglichst viele Marktkaufleute und Fahrgeschäfte zu platzieren. Frühzeitig müsse mit den Planungen für die Jubiläumsmesse 2023 begonnen und dabei eine Lösung für den Betrieb der Main-Tauber-Halle gefunden werden. Die Vertreter der Fahrgeschäfte und Marktkaufleute müssten gehört und die Bevölkerung mitgenommen werden – am besten durch öffentliche Sitzungen des Messeausschusses. Die Reaktionen der Bevölkerung habe gezeigt, dass die Wertheimer zu „ihrer Messe“ stehen.

Hingewiesen wurde dass CDU-Zukunftsforum zur Mobilität im ländlichen Raum am 31. Mai. Es referieren Vertreter der VGMT und der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. zug