Besuche sind wieder möglich

Wertheim. Nachdem pandemiebedingt Patientenbesuche in der Rotkreuzklinik nicht erlaubt waren, dürfen ab Mittwoch, 26. Mai, wieder Besucher ins Haus kommen.

„Die derzeit ständig sinkenden Inzidenzen sowie die allgemein zunehmenden Lockerungen in unserer Region lassen es zu, diesen Schritt zu gehen“, erklärt Krankenhausdirektorin Cornelia Krause. „Besuche unterstützen bei Patienten deren Heilungsprozess in der Regel bedeutend. Gleichzeitig werden wir weiterhin am bewährten Hygienekonzept festhalten und Patienten und Mitarbeiter bestmöglich schützen.“ Demnach sind Besuche aktuell unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Ein Patient darf je eine Person pro Tag für maximal 60 Minuten empfangen. Die Besuchszeiten sind täglich von 15 bis 17 Uhr. Jeder Besucher muss sich am Empfang über einen Anmeldebogen registrieren und eine FFP2-Maske während des Aufenthaltes im Haus tragen sowie die Corona-Hygiene-Regeln befolgen. Der Anmeldebogen ist über www.rotkreuzklinik-wertheim.de abrufbar und sollte nach Möglichkeit ausgefüllt mitgebracht werden. Voraussetzung für den Besuch sind:

Der Besucher ist vollständig geimpft: mindestens 14 Tage nach der abschließenden Impfung; Nachweis: Impfbuch oder -bescheinigung.

Der Besucher ist genesen: ein bis sechs Monate nach Infektion, Nachweis: positiver PCR-Befund der mindestens 28 Tage zurückliegt.

Der Besucher ist genesen und geimpft: Erkrankung länger als sechs Monate her, Nachweis: positiver PCR-Befund und mindestens 14 Tage nach Impfung.

Für alle anderen Besucher: Es genügt der schriftliche/digitale Nachweis eines negativen Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests (beide nicht älter als 48 Stunden).

Palliativfälle und Geburten

Unabhängig davon gilt, dass die Begleitung von Palliativfällen durch den engsten Familienkreis sowie die Begleitung bei der Geburt und die Nutzung von Familienzimmern in Absprache zulässig sind. Bei Unklarheiten können sich Außenstehende in der Klinik jederzeit unter Telefon 09342/303-0 melden. rkk

