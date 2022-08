Bestenheider Kirchenchor St. Elisabeth singt weiter

Bestenheid. Für das weitere Bestehen des Kirchenchors St. Elisabeth Bestenheid sprachen sich jüngst die Mitglieder in einer Versammlung aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heißt, singen seit eineinhalb einige Chormitglieder in der Schola und bereicherten so die Gottesdienste musikalisch. Denn wegen Corona war zwischenzeitlich der Gemeindegesang untersagt. Elke Bleifuß, Organistin von St. Elisabeth, führte die Schola während dieser zeit. Unterstützend zur Seite stand ihr Claus Will als Dirigent sowie als Begleiter am Saxofon. Oft traten sie als Duett auf.

Nach und nach kamen weitere Mitglieder des bestehenden Chores hinzu. Die Schola wuchs und wuchs. Jetzt sollte eine Entscheidung getroffen werden, wie es mit dem Chor weitergeht.

Mehr zum Thema Mitglieder haben entschieden Bestenheider Kirchenchor singt weiter Mehr erfahren Hauptversammlung Maria Arnold singt 70 Jahre im Werbacher Kirchenchor Mehr erfahren Fränkischer Madrigalchor Werner Künzel wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt Mehr erfahren

Einstimmig wurde in der Mitgliederversammlung beschlossen: Der Chor bleibt weiterhin bestehen. Auch das bewährte Vorstandsteam hat sich für eine weitere Kandidatur ausgesprochen. Zufriedenheit über diese Entscheidung war an diesem Abend bei den Mitgliedern zu spüren.

Der bisherige Dirigent Dieter Bender hatte schon vor längere Zeit angekündigt, für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen, Er appellierte an den Chor, ich nach einem neuen Leiter umzusehen. Der Kirchenchor St. Elisabeth werde seinen bisherigen Chorleiter in einer feierlichen Stunde verabschieden, wurde erklärt.

Elke Bleifuß und Claus Will werden den Chor, wie bisher die Schola, weiterführen. Das Vorstandsgremium will sich mit ihnen über neues Liedgut austauschen.

Nach der Sommerpause treffen sich die Sängerinnen und Sänger 14-tägig jeweils montags zur Chorprobe. zug