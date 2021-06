Bestenheider Campingplatz: Wenn Glamour auf Naturverbundenheit trifft

Bestenheid. Sie heißen „Nature Lodges“ haben von außen den Charme eines großen stabilen Zelts und bieten im Inneren den Luxus einer voll ausgestatteten Ferienwohnung. Auf rund 45 Quadratmetern Wohnfläche können bis zu sechs Urlauber schlafen und wohnen.

Sechs dieser besonderen Unterkünfte stehen Gästen zukünftig auf dem Campingplatz in Bestenheid zur Verfügung. Diese wurden am Freitag von Oliver Frank, Geschäftsführer des Platzbetreibers Azur Freizeit GmbH, vorgestellt. Glamping werde weltweit seit vier bis fünf Jahren angeboten und sei damit relativ neu auf dem Campingmarkt. „Glampingprodukte richten sich in erster Linie an Gäste, die bisher nichts mit Camping zu tun haben“, so Frank. Neben den Stellplätzen für Wohnwagen, Wohnmobile und eigene Zelte konnte in Bestenheid bisher in großen „Weinfässern“ und „Bike Lodges“ übernachtet werden. Letztere ähneln Baumhäusern.

Dieses Jahr nun kommen die sechs „Nature Lodges“ dazu. Neben der Errichtung der neuen Glampingwohnungen habe man auf dem Platz außerdem das zweite Sanitärgebäude umgebaut und damit neue Qualitätsmaßstäbe gesetzt. Für einen Zeltpreis zwischen 650 und 1400 Euro für sieben Übernachtungen erwartet die bis zu sechs Gäste in den „Nature Lodges“ ein besonderes Ambiente.

Die Wohnräume sind von einem feststehenden Zelt umbaut, dass auf Stelzen steht und damit hochwassersicher sei. Im Inneren ist alles mit Naturholz im alpenländischen Stil ausgebaut. Es gibt ein Himmelbett, eine Schlafkoje und ein Stockbett für jeweils zwei Personen. „Viele Schränke und Stauraum bieten ausreichend Platz“, warb Frank. Zudem ist jede Lodge mit einem eigenen Bad mit Regendusche, Toilette und Natursteinwaschbecken ausgestattet. Es gibt eine Küche mit Gasherd, Geschirr, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster sowie einen großen Esstisch. Vor dem Zelt finden sich auf der Terrasse verschiedene Sitzgelegenheiten aus Holz. „Zielgruppe der neuen Lodges sind alle, die Camping in der Natur ausprobieren wollen, aber dabei etwas Besonderes wollen.“

Die Idee für Wertheim sei entstanden, weil diese Art der Lodges auf einem Campingplatz des Betreibers in Italien auf regen Zuspruch stoßen.“ Gäste, die solche Unterkünfte wünschen, suchen nicht nach Orten, sondern dem Produkt“, ist Frank überzeugt.

Wegen der Pandemie startet die Vermietung der Lodges zwei Monate später als geplant. Trotz des Luxus bieten die Lodges auch die Vorteile des Campingplatzes, wie beispielsweise eine herzliche Gemeinschaft mit den anderen Campern. Insgesamt habe das Unternehmen über 200 000 Euro in die sechs Lodges investiert. Für die Zukunft sei noch der Einbau einer Klimaanlage zur Entfeuchtung der Luxuszelte angedacht.

Neue Dimension im Landkreis

Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein freute sich über das neue Angebot von „Ferienwohnungen im Grünen.“ Man fühle sich fast wie bei einer Safari in Afrika, nur ohne die wilden Tiere. Auch Christiane Förster, Geschäftsführerin der Tourismus Wertheim, hatte Lob für das neue Angebot. Es sei eine qualitätvolle Erweiterung des bestehenden Übernachtungsangebots. Jochen Müssig, Geschäftsführer des Tourismusverbands Liebliches Taubertal, gratulierte dem Betreiber zur Investition. Sie sei eine gelungene Erweiterung der Infrastruktur für den Tourismus in der Region. Der Betreiber habe in einer Dimension in Glamping investiert, die im Taubertal neu sei. Dies könne ein Startschuss für die gesamte Region in diesem Feld sein. Zudem sei die Lage in der Nähe von Main und Freibad attraktiv. bdg

