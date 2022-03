Bestenheid: Lichter aus Solidarität mit Ukraine entzündet

Bestenheid. Die Schüler und Schülerinnen der Comenius Realschule sind wie viele andere betroffen von den Ereignissen in der Ukraine. Daher hat die Schülermitverantwortung (SMV), allen voran die Schülersprecher Olivier Lutz und Helena Wegner, sich eine Solidaritätsbekundung ausgedacht.

Gegen eine Spende konnten Schüler und Lehrer Teelichter erwerben. Gemeinsam wurden diese am Freitagabend um 21 Uhr entzündet und Fotos davon in den sozialen Medien hochgeladen. Mit Unterstützung der SMV-Lehrer Katharina Muth und Daniel Schäfer kamen bei der Aktion 555 Euro zusammen.

Diese wurden nun an den Verein „Willkommen in Wertheim“ übergeben. „Uns war es wichtig, lokal vor Ort zu helfen“, betonte Schäfer. Für den Verein nahm Vorsitzender Walter Hörnig die Spende entgegen. Er freute sich sehr über das Engagement der Schüler. Nicht nur das Geld werde in den nächsten Wochen dringend gebraucht. Genauso wichtig sei es, Menschen vor Ort zu sensibilisieren und zur Unterstützung aufzurufen, betonte Hörnig. Dazu habe die SMV-Aktion beigetragen. Als derzeit größte Herausforderung sehe er angesichts der aktuellen Lage am Wohnungsmarkt die Unterbringung der Menschen. Hier arbeite der Verein mit dem Lenkungsstab der Stadt zusammen. Ansonsten müsse man abwarten, was konkret an Hilfe gebraucht werde. Hörnig ermunterte die Schüler, sich weiter mit eigenen Ideen einzubringen.