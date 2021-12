Bestenheid: Dreiste Diebe schlugen zwei Mal zu

Bestenheid. Zwei Männer entwendeten zwei Diebe Am Montagvormittag mehrere Flaschen Alkohol aus einem Lebensmittelmarkt in Bestenheid. Die zwei Männer begaben sich gegen 11.15 Uhr in das Geschäft in der Sudetenstraße und machten sich über Alkoholflaschen her, packten sie in eine Tragetasche und spazierten aus dem Laden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beute im dreistelligen Bereich

Kurze Zeit später betraten sie erneut den Lebensmittelmarkt und bedienten sich ein zweites Mal ohne zu bezahlen. Insgesamt entwendeten die beiden Täter Alkoholika im Wert von mehreren hundert Euro.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die Diebe werden wie folgt beschrieben: Person eins war männlich, 20 bis 25 Jahre alt, ewta 1,70 Meter groß, hellbraune kurze Haare, bekleidet mit schwarzen Sneakers, schwarzer Blouson-Jacke und weinroter Hose.

Person zwei: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, hellbraune, kurze Haare, bekleidet mit hellen Sneakers, Blue-Jeans und blaugrauem Parka. Wer Angaben zu den Männern machen kann oder den Diebstahl beobachten konnte soll sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342, zu melden. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2