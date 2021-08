Besonderer Genuss für alle Sinne

Bronnbach. Es war wieder ein Konzert der Superlative, das Bernhard Kratzer (Trompete) und Paul Theis (Orgel) am Samstagabend in der Bronnbacher Klosterkirche boten. Virtuose Trompetenbearbeitungen und Orgelwerke waren allesamt ein Genuss für Ohren und Sinne – sowohl für das Publikum im Kirchenschiff als auch für die Musiker auf der Orgelempore, besonders nach zehn entbehrungsreichen Monaten der Zwangspause, in der keine Konzerte möglich waren.

So konnte das Duo Kratzer-Theis ihre Konzertsaison auch nur mit vier statt der üblichen bis zu 15 Konzerte starten und auch das nur unter viel Organisationsaufwand.

Verwaltungsvorschriften und Zollstock hätten manchmal mehr Zeit in Anspruch genommen als die Noten, so Paul Theis bei seiner Begrüßung. Im Jahr 2020 habe man sich auf ein unbeschwertes Musizieren im nächsten Jahr gefreut. Nun hoffe man wiederum auf das nächste Jahr.

Dass die beiden Musiker im Training geblieben sind, war bei jedem der Konzertstücke zu hören und zu erleben. Das Konzert d-moll von Alessandro Marcello (1684 bis 1759) beeindruckte durch barocke Festlichkeit, gesangliche Legatopassagen und ein hochvirtuoses Presto mit schnellen Trillern als krönende Garnitur der ohnehin rasanten Sechzehntelfolgen.

Kontrastreich wirkte nach den frühbarocken, fantasie-anregenden Tanzsätzen „Alamanda Bruynsmedelijn“ von Samuel Scheidt (1587 bis 1654) die schmachtende Sehnsuchtsarie des Opernkomponisten Gaetano Donizetti (1797 bis 1848), die Bernhard Kratzer auf dem weich klingenden Corno da caccia mit viel Gefühl regelrecht zum Singen brachte. Aus den Charakterstücken op. 159 von Josef G. Rheinberger (1839 bis 1901) spielte Paul Theis ein repräsentatives Werk aus der Entstehungszeit der Schlimbach-Orgel. Überraschende Harmoniefolgen, typisch für Rheinberger und für romantische Orgelmusik, ließen immer wieder aufhorchen und machten neugierig auf weitere spannende Melodielinien.

Auch der Registrant, Orgelschüler von Paul Theis, hatte durch die vielen Crescendi und Decrescendi viele verantwortungsvolle Aktionen beidseits des Spieltisches zu bewältigen, ebenso wie bei dem späteren berühmten Paradestück „Boléro de concert“ von Louis-J.-A. Lefébure-Wély (1817 bis 1869), in dem der Komponist kunstvolle Harmonien und chromatische Läufe immer kunstvoller miteinander verwoben hatte, die Theis mitreißend-ekstatisch zum fulminanten Schluss-Fortissimo führte.

Ideenreiche Abwechslung und interessante Kontraste bestimmten auch die Werke von Giovanni Battista Martini (1706 bis 1784) und Vincenzo Bellini (1801 bis 1835), dessen bekanntes Concerto Es-Dur den Abschluss des Konzerts bildete. Für den lang andauernden Schlussapplaus dankte Kratzer mit emotionalen Worten und mit Mozarts jubelndem „Halleluja“ aus der Kantate „Exsultate, Jubilate“ als Zugabe.

Das nächste Konzert mit Bernhard Kratzer und Paul Theis in der Bronnbacher Klosterkirche ist, für August 2022 geplant.

Dann kann das Duo auf 25 Jahre erfolgreiches Zusammenspiel zurückblicken. Rainer Lange