Im Rahmen des Ferienprogramms „FidS für Kids – Ferien in deiner Stadt“ bietet die kommunale Jugendarbeit Wertheim in den Sommerferien wieder Aktions- und Erlebnistage mit besonderen Unternehmungen an. Anmeldungen sind online ab sofort möglich. Diese Zusatzangebote ergänzen die verlässliche Ferienbetreuung und die Freizeitaktivitäten in den beiden Jugendhäusern. Sie finden meist ganztägig statt

...