Besinnliche Führung durchs Kloster

Bronnbach. Eine besinnliche Führung durch die abendliche Klosteranlage in Bronnbach findet am ersten Adventssonntag, 27. November, um 16 Uhr statt. Nach dem Rundgang mit Kurt Lindner können die Teilnehmer einem Orgelkonzert auf der historischen Schlimbach-Orgel lauschen und sich anschließend bei einem Glas Glühwein aufwärmen. Der Treffpunkt ist am Klosterladen. Eine Teilnahmegebühr wird fällig und ist inklusive Orgelkonzert und einem Glas Glühwein.

Ein weiterer Termin für die Adventsführung mit Orgelkonzert und Glühwein ist für Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr, festgesetzt. lra