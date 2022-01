Beschäftigte spendeten Blut

Wertheim. Blutkonserven können Leben retten. Das wissen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke und der Stadtverwaltung Wertheim. Rund 40 Frauen und Männer folgten dem Aufruf zu einer Gemeinschaftsaktion und spendeten bei der jüngsten DRK-Aktion in der Main-Tauber-Halle Blut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Impuls dazu kam im Sommer von Erich Gerber, damals noch Auszubildender zum Industriekaufmann bei den Stadtwerken und inzwischen im Bereich Messstellenbetrieb und Energiedatenmanagement beschäftigt. Sein Ausbilder Michael Berthold reagierte auf die Initiative ebenso begeistert wie Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier. Ohne soziales Engagement wäre unsere Gesellschaft ein ganzes Stück ärmer, stellte Beier fest. Als regional verwurzeltes Unternehmen wolle man mit den Beschäftigten mit gutem Beispiel vorangehen. In Gesprächen mit Elke Fangrad vom Blutspendendienst des Roten Kreuzes wurde bei der Blutspendeaktion in der main-Tauber-Halle ein Zeitfenster für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke und der Stadtverwaltung reserviert. Im Rathaus organisierte Kati Hoffmann vom Referat Personal, Organisation, Digitalisierung die Koordinierung die Gemeinschaftsaktion für den Bereich der Stadtverwaltung. 18 Beschäftigte meldeten sich vorab an. Bei den Stadtwerken fanden sich 17 potenzielle Blutspenderinnen und Blutspender. sww