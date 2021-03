Tauberbischofsheim/Schwäbisch Hall. Schüler und Jugendliche, die sich für eine Ausbildung ab 2022 in den Bereichen Handel, Industrie, Dienstleistungen, Information- und Kommunikation, Tourismus und Verkehr interessieren oder für 2021 noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, können sich am Dienstag,16. März, von 17 bis 18 Uhr mit wichtigen Informationen und Tipps versorgen. Uwe Deubel von der IHK Heilbronn-Franken stellt die „IHK-Berufswahlformel“ und die IHK-Lehrstellenbörse vor. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 18. März, von 17 bis 18 Uhr online statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an

Schwaebischhall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder

bei Susanne Ehrmann, Telefon 0791/9758 321 oder Verena Kraus, Telefon 09341/87200. Die Veranstaltungen finden online mit einem kostenlosen, gut zu bedienenden Tool statt. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Wer einen Termin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per E-Mail SchwaebischHall.U25@arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Landkreis Schwäbisch Hall und dem Hohenlohekreis) oder tauberbischofsheim.U25@arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis) vereinbaren. Möglich ist auch eine Terminvereinbarung unter Telefon 0800/4555500 oder 0791/9758 444. Ein Termin für eine Videoberatung kann vereinbart werden.

Weitere Online-Veranstaltungen der Serie: 23. März, von 15 bis 16.30 Uhr: „Wunschberuf finden und wenn ja wie viele?“; 24. März, von 17 bis 18 Uhr: „Ausbildung auch in Zeiten von Corona?“ Die Handwerkskammer gibt einen aktuellen Überblick. 30. März, von 18 bis 19.30 Uhr für Eltern: „Hilfe, mein Kind macht Abi!“; 1. April, von 14 bis 15.30 Uhr: „Das Bewerbungsgespräch als Challenge zum Ausbildungsplatz.“; 22. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rahmen des „Girls´Day: „MINT for girls - Dein Traumberuf mit Zukunft!“; 22. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rahmen des „Boys´Day: „Berufsorien-tierungstag für soziale Berufe.“; 6. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr: „Nach der Schule ins Ausland und Überbrückungsmöglichkeiten im Inland“; 18. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr: „Personaler verraten, worauf es im Vor-stellungsgespräch ankommt.“; 20. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr“: „Building Opportunities - Social Media für den Berufsstart nutzen!“; 7. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr: „Jobperspektiven schaffen“.