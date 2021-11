Berufsinformationstag abgesagt

Wertheim. Ursprünglich sollte am Samstag, 27. November ein Berufsinformationstag (BIT) unter 2 G-Bedingungen stattfinden. Die aktuelle pandemische Lage zeige jedoch eindringlich, dass sich das Infektionsgeschehen zunehmend dramatisch entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. In den vergangenen Tagen hätten sich immer mehr Unternehmen beim Organisationsteam des BIT gemeldet, um ihre Teilnahme an der Veranstaltung mit Blick auf aus Infektionsgeschehen abzusagen, heißt es. Daher habe das Team entschieden,den Berufsinformationstag am 27. November abzusagen. Der nächste Berufsinformationstag ist für 25. Juni 2022 in Bestenheid geplant. Bereits geleistete Teilnahmebeiträge von November 2021 werden auf Wunsch auf Juni 2022 übertragen. Wer dies nicht möchte, kann sich per Mail (bit@bsz-wertheim.de) melden.

