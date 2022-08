Bernhard Blasig hat’s geschafft

Wertheim. Nach zwei Jahren Pause veranstaltete die Schützengesellschaft Wertheim jüngst endlich wieder ihr Königsschiessen.

Die Mitglieder trafen sich in der Wartberg-Schießanlage. Der Schützenkönig 2019 und seine beiden Ritter sollten von ihrem Amt abgelöst werden und ein neuer König ausgeschossen werden.

Auch der Adler, wie immer von Bernd Persich erstellt, konnte sich nach zwei Jahre Pause in seiner vollen Größe zeigen.

Klaus Fischer eröffnete das Schießen. Danach traten die Mitglieder an und gaben ihre Schüße ab. Waffenwart Dirk Wichary lud das Gewehr immer nach und achtete darauf, daß alle sicher ablief.

Der linke Flügel war das Ziel, wenn er fiel war der Zweite Ritter ausgeschossen. Aber in diesem Jahr dauerte das Schiessen darauf sehr lange. Erst nach 267 Schuss und über zwei Stunden fiel der Flügel bei Hermine Persich, und sie war damit Zweite Ritterin.

Alle hofften nun, dass der rechte Flügel sich schneller abschießen ließ. Lennart Brückner holte mit dem 99. Schuss den Flügel herunter und war damit Erster Ritter 2022.

Danach wurde wieder Schuss um Schuss abgegeben, um den Schützenkönig zu ermitteln. Bernhard Blasig, langjähriges Mitglied, kam aus seinem Wohnort in Bayern angereist. Er wollte mal eben beim Königsschießen mitmachen. Mit dem 61. Schuss fiel der Adler, und Bernhard Blasig war der neue Schützenkönig.

Nach insgesamt drei Stunden und 28 Minuten sowie 427 Schuss war das Schießen zu Ende. Die Ehrenscheibe wurde von Dieter Dörr gespendet und mit der Armbrust geschossen von dem Zweiten Schützenmeister Jürgen Wünsche.

Zum abschließenden Königsessen hatte Schützenkönig Klaus Fischer und seine Ritter Bernd Persich und Lukas Pfitzner alle Teilnehmer nach Nassig in den Gasthof „Rose“ eingeladen. In diesem Rahmen fand auch die Proklamation des neuen Schützenkönigs und seinen Rittern statt. Hierbei wurde auch die Schützenkette an Bernhard Blasig übergeben. Mit einem gemütlichen Beisammensein übernahm der neue König seine „Pflichten“.

Im Rahmen des Beisammensein wurde dem Oberschützenmeister Roland Treu eine Ehrung zu teil. Für 50. Jahre Mitgliedschaft bei der Schützengesellschaft wurde er vom Badischen Sportschützenbund und vom Deutschen Schützenbund geehrt. Die Ehrung übernahm Jürgen Wünsche.