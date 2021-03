Wertheim. Der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt tagt am Montag, 15. März,um 17 Uhr öffentlich in der Main-Tauber-Halle. Sollte es die Infektionsentwicklung erforderlich machen, wird die Sitzung auf digitales Format verändert. Dann würde die Videokonferenz in den Sitzungssaal des Rathauses übertragen. Die Tagesordnung:

AdUnit urban-intext1

Vergabe der Straßenreparaturarbeiten: Kernstadt, Stadtteile und Ortschaften.

Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte in Kembach: Vergabe der Architektenleistung, Vergabe der Ingenieurleistung für die technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär).

Neubau eines Gehweges in der Rotkreuzstraße: Vergabe der Straßenbauarbeiten.

AdUnit urban-intext2

Teilnahme der Stadt Wertheim an der Kampagne „Fairtrade-Towns“: Sachstandsbericht und Rezertifizierung.

Eine Sitzung des Betriebsausschusses „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung“ schließt sich an:

AdUnit urban-intext3

Messeinrichtungen Regenüberlaufbecken Wertheim: Vergabe der Ingenieurleistungen für den 2. Bauabschnitt.

AdUnit urban-intext4

Ausführung von kleineren Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet: Vergabe der Kanalbauarbeiten als Jahresauftrag für den Zeitraum von April 2021 bis März 2023.