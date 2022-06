Bereitschaft zur Aufnahme ist hoch

Wertheim. Die Aufnahme von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, hat sich zahlenmäßig verlangsamt. Bis April waren rund 150 Personen in Wertheim angekommen. Seitdem haben weitere 130 in der Stadt Schutz gefunden. „Die Zahlen bewegen sich auf stabilem Niveau“, fasste der Leiter des Arbeitsstabs Ukraine, Jürgen Graner, die Entwicklung zusammen.

Die Unterbringung der jetzt 280 Personen in Wohnungen sei nahezu geräuschlos gelungen. „Das haben wir der großen Aufnahmebereitschaft der Wertheimer zu verdanken“, so Graner. Die der Stadt zur Verfügung gestellten Wohnungen sind weitgehend belegt. Viele Geflüchtete wurden auch auf dem privaten Wohnungsmarkt fündig.

Im März ist die Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher in den Schulen angelaufen. 29 Mädchen und Jungen besuchen die Grund-, 35 eine weiterführende Schule. Zum 1. Juni haben die Kindertagesstätten ihre Türen für ukrainische Kinder geöffnet. Eltern können den Bedarf über die Plattform „Platz da!?“ anmelden. Neun Kinder wurden gemeldet, sechs von ihnen besuchen schon den Kindergarten.

Viele Fragen der Geflüchteten – ob im Kontakt mit dem Integrationsmanagement der Stadt oder beim „Montagstreff“ im Familienzentrum – drehen sich um den Rechtskreiswechsel: Ukrainer wurden zuerst nach dem Asylbewerberleistungsgesetz behandelt. Seit 1. Juni müssen sie Grundsicherung beantragen und fallen so in die Zuständigkeit der Jobcenter. Bis zur Genehmigung der Anträge, laufen die Leistungen weiter, damit kein Versorgungsloch entsteht. Seit Mai unterliegen Geflüchtete aus der Ukraine im Land einer Wohnsitzauflage: Sie müssen in dem Landkreis bleiben, in dem sie die Aufenthaltserlaubnis beantragt haben. Ausnahmen gibt es, etwa wenn sie anderswo eine Arbeit aufnehmen können. Zwei Wohnsitzwechsel aus Bayern nach Wertheim hat die Ausländerbehörde genehmigt. stv