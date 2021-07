Beratungsbedarf zu Lockerungen steigt

Wertheim. Die Inzidenz ist stabil unter zehn, mit der neuen Corona-Verordnung sind Einschränkungen in vielen Lebensbereichen zurückgenommen. So erfreulich die Rückkehr zu mehr Normalität auch ist, umso dringender appelliert der Lenkungsstab der Stadt an die Menschen, „jetzt nicht alle Dämme brechen zu lassen.“ Die Sorge um eine vierte Infektionswelle wegen Verbreitung der Delta-Variante wächst. „Alle sind aufgerufen, die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin einzuhalten“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein in der jüngsten Sitzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ordnungsamt macht, seit die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten ist, erneut die Erfahrung: „Je mehr Lockerungen, umso höher der Beratungsbedarf.“ Volker Mohr und sein Team haben wieder alle Hände voll zu tun, die vielen Anfragen zu bearbeiten.

Besonders viele Anfragen an das Ordnungsamt drehen sich um die Bereiche Freizeit und Veranstaltungen. Und in der Tat sei die Abgrenzung zwischen privaten und öffentlichen Veranstaltungen, für die jeweils unterschiedliche Regelungen gelten, nicht einfach. Am Telefon sei für die Mitarbeiter des Ordnungsamts eine spontane Zuordnung oft nicht möglich. Volker Mohr empfiehlt deshalb allen Ratsuchenden, ihre Veranstaltungsplanung zumindest grob zu skizzieren und der Verwaltung dann per Mail zu übermitteln. „Dann können wir die Anfrage besser prüfen und eine möglichst rechtssichere Auskunft geben.“

Beim Bürger-Service-Zentrum häufen sich jetzt die Fälle, in denen Ausweisdokumente kurzfristig vor dem Start in den Urlaub gebraucht werden. Referatsleiter Volker Klein sicherte zu, „dass wir uns sehr bemühen, Urlaubspläne nicht scheitern zu lassen.“ Aber es sei Aufgabe der Bürger, die Gültigkeitsdauer ihrer Ausweise frühzeitig zu prüfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Infos zur Pandemie stehen auf der Internetseite der Stadt unter www.wertheim.de/corona. stv