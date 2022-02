Benzinkanister und Fernglas dabei

Bürgstadt. Ein 40-Jähriger hat sich bei einer Verkehrskontrolle in Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) verdächtig gemacht, weil er mit einem Fernglas und zwei Benzinkanistern im Kofferraum unterwegs war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag, gegen 21.50 Uhr, war der Mann mit seinem schwarzen Touran in der Kolpingstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Das Auto war mit insgesamt drei Personen besetzt. Der Mann konnte sich lediglich mit einem abgelaufenen Reisepass ausweisen. Andere gültige Ausweisdokumente besaß er nicht. Er muss nun diesbezüglich mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Die Polizeibeamten haben im Rahmen der Kontrolle im Kofferraum des Autos ein Fernglas sowie zwei kleine Benzinkanister aufgefunden. Sollte das Fahrzeug oder die Personen in Bürgstadt oder Umgebung jemandem aufgefallen sein, sollte man der Polizei seine Beobachtungen mitteilen. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2