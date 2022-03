Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe in Bettingen

Dertingen. Unter dem Motto „Die Gedanken sind frei“ veranstaltet die Musikkapelle Dertingen ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe.

Gesangverein „Vocalis“ dabei

Das kostenfreie Konzert findet am Freitag, 25. März, um 17 Uhr auf dem Firmengelände von „Main Lieblingsplatz“, Obere Grüben 10, in Bettingen statt. Mit dabei sind auch die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins „Vocalis“ aus Dertingen. Für Getränke ist gesorgt. Dem Konzert voraus ging ein Aufruf des Landesmusikverbandes, am 25. März im gesamten Land Baden-Württemberg Musik erklingen zu lassen, um Solidarität mit den Kriegsopfern zu üben und dringend benötigte Hilfsgelder für humanitäre Maßnahmen in der Ukraine zu sammeln.

Die Dertinger Musikanten ließen dem Aufruf gleich Taten folgen und organisierten das Konzert für besagten Märztag. Die Spendengelder, die während des Konzerts gesammelt werden, gehen an Michael Englert, der gemeinsam mit seiner Familie selbst schon viele Spenden gesammelt und Hilfsgüter mit eigenen Sprintern seiner Firmen „Englert“ und „Main Lieblingsplatz“ direkt an die ukrainische Grenze gefahren hat. Am 25. März wird Familie Englert über die bereits gelaufenen Aktionen und ihre Erfahrungen dabei berichten.

