„Beleidigung“ lautete der Vorwurf

Wertheim. „Beleidigung“ lautete beim Amtsgericht Wertheim der Vorwurf gegen einen 72-jährigen Rentner und seine 44-jährige Tochter. Sie hätten in einem Wertheimer Stadtteil zwei Besucher des Hauses, in dem sie wohnen, unter anderem als „Ausländerpack“ bezeichnet.

Die Angeklagten wiesen den Vorwurf zurück, entschuldigten sich aber, sollten sie die Ausdrücke tatsächlich gesagt haben. Die Richterin betonte, dass in einer lautstarken Auseinandersetzung manchmal Worte fallen, an die man sich später nicht erinnert.

Rücksicht nehmen

Sie gab jedoch zu bedenken, dass man auch künftig vor dem Haus aufeinandertreffe, wenn der Anzeigenerstatter und seine Frau den dort wohnenden Bruder besuchen. Man müsse sich nicht mögen, aber Rücksicht nehmen.

Mit Zustimmung des Staatsanwalts, des Verteidigers und der Angeklagten stellte das Gericht im Hinblick aus den „Täter-Opfer-Ausgleich“ (Entschuldigung) das Verfahren nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung ein. Die Beschuldigten tragen aber die Gerichtskosten und ihre eigenen Auslagen (Verteidiger).

Der Angeklagte ist behindert und auf einen Rollator angewiesen. Er hatte sich schon öfter über den Anzeigenerstatter oder dessen Verwandte wegen des Parkens deren Autos direkt vor dem Haus geärgert, weil dies den Weg dorthin verlängert und erschwert. Am 24. Mai, als er und die Tochter mit dem Pkw nach Hause kamen, eskalierte die verbale Auseinandersetzung. Es wurde laut, und „ein Wort gab das andere“.

Als Zeuge nannte der Anzeigenerstatter die Ausdrücke „Dreckspack“ und „Türkenpack“. Dann sei eine Bemerkung zum Kopftuch gefallen. Und auch seine Frau sei laut geworden. – Im Gericht kam es zu einer bewegenden Situation. Die Angeklagte trat vor den auf dem Zeugenstuhl sitzenden Anzeigenerstatter und entschuldigte sich sehr emotional. Ihr Vater blieb sitzen, schloss sich aber an. Der Anzeigenerstatter nahm die Entschuldigungen an, verlangte aber, dass künftig Zurückhaltung geübt wird und so etwas nicht mehr passiert. goe