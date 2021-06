Beim Abbiegen überholt

Reicholzheim. Bei einem Überholmanöver hat ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr waren ein 50-Jähriger mit seinem Daimler Benz und ein 28-Jähriger mit seiner Maschine auf der Kreisstraße von Reicholzheim kommend in Richtung Sachsenhausen unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes setzte der Biker zum Überholen des Daimlers an. Zeitgleich bog der 50-Jährige mit seinem Pkw nach links zum Flugplatz ab, sodass es zu einer Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern kam.

Der 28-Jährige stürzte vom Motorrad, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der 50-Jährige blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand laut Pressemitteilung der Polizei Totalschaden. Auch die Motorradschutzkleidung des Bikers wurde zerstört. Insgesamt entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Der Sachschaden am Auto beziffern die Beamten auf rund 1000 Euro. pol