Bei Wanderung Schlosspark besucht

Wertheim. Mehr als 50 Wanderer des Fremdenverkehrsverein Wertheim fanden sich zum Start der jüngsten Wanderung am Parkplatz beim Hofgartenschlösschen ein. Durch Eichel ging es zur Wehrkirche, wo Manfred Görlich auf seiner Mundharmonika unter anderem den Choral „Großer Gott wir loben dich“ intonierte. Weiter führte der Weg zur Schleuse, wo Karl-Heinz Sommer eine Reihe von interessanten Informationen beitrug.

Auf der bayerischen Mainseite entlang des Himmelreichs, nicht weit von der Stelle, wo einst die sagenumwobene Wettenburg versunken sein soll, trafen die Wanderfreunde auf eine Raststation.

Eine Überraschung gab es in Kreuzwertheim am Schloss. Fürstin Elisabeth zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg öffnete den Schlosspark und führte die Wanderer sehr charmant mit allerlei interessanten Details über Schloss und Park. Auf dem Rückweg über die alte Mainbrücke schaute der bayerische Sandsteinlöwe der Wandergruppe noch lange nach.

Der nächste Wandertermin ist am Mittwoch, 25. August. Treffpunkt ist wie immer um 10 Uhr an der Main-Tauber-Halle. Diesmal führt die Strecke von den ehemaligen Steinmetzwerkstätten der Adelmanns über den Rechlesgraben hinauf nach Lindelbach und weiter nach Urphar. Jutta Segner wird dort die Wanderer durch die 1000-jährige Wehrkirche führen. Einkehr ist am Mainufer im „Pit Stop“ geplant. Weitere Informationen beim Vorsitzenden Udo Klüpfel, Telefon 09342/6670. fvv

