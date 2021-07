Bei Wandertag Spenden gesammelt

Lindelbach. Bei einem Treffen entstand jüngst in Lindelbach spontan die Idee, den ausgefallenen Weinwandertag als „Wandertag light“ durchzuführen. Unter Corona-Bedingungen gab es Wein, Bratwurst, Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen. Hubert Schäfer baute an der Mauer am Ebenrain einen Grillstand, Stehtische und weitläufig aufgestellte Sitzgelegenheiten auf.

Helga Götz zeichnete für Kaffee und Kuchen verantwortlich. Die Aktion stand unter dem Zeichen, Spenden für die Opfer der Flut-Katastrophe einzusammeln. Die zahlreichen Besucher zeigten sich großzügig, so dass am Montag 2000 Euro auf das ZDF-Hochwasser-Spendenkonto eingezahlt werden konnten.