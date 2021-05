Bei Razzien in der Rockerszene zwei Objekte im Main-Tauber-Kreis durchsucht

Main-Tauber-Kreis. Waffen, Drogen und mutmaßliches Drogengeld hat die Polizei am Mittwoch vergangener Woche bei Razzien in der Rockerszene beschlagnahmt (wir berichteten). Es handelte sich um eine länderübergreifende Aktion in Bayern und Baden-Württemberg.

AdUnit urban-intext1

Wie die Polizei nun auf Nachfrage mitteilte, wurden dabei auch zwei Objekte im Main-Tauber-Kreis durchsucht, darunter ein Clubhaus. Dort fanden die Einsatzkräfte Schreckschusspistolen und mutmaßliches Drogengeld. Die Höhe dessen konnte die Polizei nicht beziffern. Wie die FN aus gut unterrichteten Kreisen erfuhren, fanden die Durchsuchungen im nördlichen Main-Tauber-Kreis statt.

Drei Haftbefehle

Mit Einsatzkräften in dreistelliger Anzahl, Hunden und der Unterstützung durch das Sondereinsatzkommando (SEK) wurden insgesamt zwölf Gebäude durchsucht. Dabei fanden die Beamten unter anderem ein Kilogramm Amphetamin, geringe Mengen Kokain und Marihuana sowie mehrere tausend Euro.

Außerdem beschlagnahmte die Polizei diverse Waffen und sogar eine scharfe Handgranate. Sieben dringend Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Gegen drei von ihnen im Alter von 55, 46 und 40 Jahren ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Haftbefehle. eli/pol

AdUnit urban-intext2