Wertheim. In einer Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten sich Entfernens vom Unfallort lautet die entscheidende Frage: Befand sich der Angeklagte zum Unfallzeitpunkt, 20. Juli 2020 um 8.40 Uhr, auf der Autobahn bei Wertheim oder, wie er behauptet, am Arbeitsplatz in Schrozberg?

Zur Klärung wurde die Verhandlung unterbrochen, und zu einem zweiten Termin im April ergehen Ladungen an die Arbeitgeberin sowie die Ehefrau des Beschuldigten.

Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage auf den Geschädigten, und so hat das Amtsgericht das Verfahren eröffnet. Der Ingenieur war im Juli 2020 auf der A3 auf dem Weg zum Arbeitsplatz in Montabauer. Bei Wertheim fuhr vor ihm ein 3er BMW mit 160 Stundenkilometern.

Schaden von 3220 Euro

Plötzlich lösten sich unter dem Heck des BMW Teile, flogen weg, und verursachten am Pkw des Ingenieurs einen Schaden von 3220 Euro. Der BMW hielt auf dem Pannenstreifen an und der Ingenieur wollte zur Identifikation vom BMW-Fahrer die Papiere sehen. Dieser stieg wieder ein und diskutierte mit einer Frau auf dem Beifahrersitz.

Weil das dauerte, fotografierte der Ingenieur das Fahrzeug. Plötzlich startete der Motor, der BMW fuhr davon und der Ingenieur rief die Polizei. Die Ermittlungen anhand des Kennzeichens führten zu einem Mann aus dem südlichen Main-Tauber-Kreis. Der Ingenieur identifizierte ihn bei der polizeilichen Vorlage von Fotos verschiedener Personen.

Auch in der Verhandlung erkannte er den Angeklagten wieder. Dieser legte jedoch eine Bescheinigung der Arbeitgeberin vor. Danach hielt er sich am Unfalltag, gestützt auf die Stempelkarte, zwischen 2 und 10.30 Uhr am Arbeitsplatz auf. Der BMW laufe auf den Namen seiner Frau, sie habe ihm den Vorfall erzählt, und er sei mit ihr zur Polizei.

Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Ihm droht jetzt eine Strafe ohne Bewährung. goe