Bei Abendmusik aufgeblüht

Urphar. Das Konzert von Liane und Norbert Fietzke musste wegen Corona mehrfach verschoben werden. Nun konnte das Duo „Con Emozione“ endlich im Rahmen der Urpharer Abendmusik in der Wehrkirche das zahlreich erschienene Publikum mit ihren Liedern und Texten zum Thema Rosen verzaubern. Darunter waren vertonte Klassiker von Johann Wolfgang von Goethe oder Felix Mendelssohn Bartholdy, aber auch Stücke wie „Rösgen auf der Hayde“ von Fritz von Dalberg.

Dies ist das weniger bekannte Original von Goethes „Röslein auf der Heide“. Während Letzteres insgesamt 87 Mal vertont wurde, gelang es dem Original nur zwei Mal, so Liane Fietzke in ihrer Ansage zum Musikstück, das die Sopranistin zusammen mit ihrem Mann am Piano vortrug. Während es im Original mehr um die Beschreibung der Rose an sich geht, hatte Goethes Röslein mehr den Menschen, der die Rose bricht, im Fokus.

Überhaupt erzählte Liane Fietzke viel über die einzelnen Musikstücke. Mit viel Herzenswärme und Empathie gelang es ihr, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Alle Stücke drehten sich irgendwie um das Thema Rosen, mal mehr, mal weniger deutlich, wie bei der Lotusblume von Robert Schumann, das Norbert Fietzke vortrefflich am Piano begleitete. Doch dieser trat nicht nur als Begleitung seiner Frau in Erscheinung. Er hat auch die Musik zum bekannten Gedicht „Mein Herz“„ von Theodor Fontane komponiert.

Es war ein sehr unterhaltsamer Abend, dem die Besucher und Besucherinnen gerne folgten. Sie ließen sich fallen und machten die Reise in die Musikgeschichte einfach mit.

Zwischendurch rezitierte Liane Fietzke aus einem Buch von Philipp von Eulenburg, der im 19. Jahrhundert eine Musikfolge über Rosen geschrieben hatte. Weiter gab sie zwei Märchen mit dem Thema „Weshalb Rosen Dornen haben“, eines geschrieben für Kinder und eines für Erwachsene, zum Besten. Fein arbeitete Fietzke die Unterschiede der beiden Texte heraus, bevor sie sich wieder auf die musikalische Unterhaltung einließ.

Operettenmelodien

Neben den Klassikern der Literatur wurden auch Operetten, wie „Niemand liebt dich so wie ich“ von Franz Lehár oder „In der Nacht ist der Mensch“ von Franz Grothe, einer der populärsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, zu Gehör gebracht. Und immer wenn der Text und die Melodie bekannt waren, summte oder sang das Publikum begeistert mit. Wie lange hatte man solche Liederabende nicht genießen können. Das wird hoffentlich jetzt wieder anders, erhoffte sich nicht nur Liane Fietzke. Die Sopranistin berichtete auch ein wenig aus dem Alltag der Familie, als sie wegen Corona praktisch mit einem Berufsverbot belegt waren, da keine Auftritte stattfinden konnten. Umso mehr genoss das Duo nun den Abend in der Urpharer Wehrkirche.

Die Spezialität der beiden Berufsmusiker ist die Vertonung von Gedichten der deutschen Klassik. Das merkte man an diesem Abend sehr deutlich, auch wenn viele andere Stücke das Repertoire erweiterten. So war es mehr als Unterhaltung. Denn die Texte gingen direkt ins Herz und sorgten so für einen gewaltigen Ansturm an Emotionen.

Mit einem guten Gefühl wurden die Besucherinnen und Besucher in die Woche entlassen, natürlich nicht ohne den Segen von Pfarrerin Dr. Annegret Ade, die auch die Begrüßung übernommen hatte. Sie meinte, dass „der Frühling nach Urphar gekommen“ ist, nicht nur wegen der floralen Musik des Abends.