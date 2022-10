Begegnung der Kulturen

Wertheim. Nach einem achtjährigen Aufenthalt in Japan ist Barbara Lohoff eine gefragte Gästeführerin für japanische Reisegruppen in Würzburg. In einem unterhaltsamen Vortrag berichtet sie am Montag, 10. Oktober, ab 19 Uhr im Modersohnsaal des Grafschaftsmuseum von ihrer Arbeit mit zwei unterschiedlichen Kulturen. Eintritt wird erhoben.

Barbara Lohoff studierte an der Universität Würzburg Mineralogie (und Japanologie als Gasthörer). Über ein Stipendium an der Partneruniversität Osaka lernte sie das Land erstmals kennen. Nach einem Ingenieurstudium lebte und arbeitete sie acht Jahre in dem asiatischen Land. Heute ist Barbara Lohoff in Würzburg beruflich als Gästeführerin und Dolmetscherin in japanischer Sprache aktiv und offiziell anerkannte Teelehrerin für japanische Teezeremonie im Stil der Urasenke Teeschule, Kyoto.