Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kembacher Ortschaftsrat tagte - Nach einer Corona bedingten Zwangspause standen bei der Sitzung in der Kembachhalle viel Themen auf der Tagesordnung Beachvolleyballplatz am Bolzplatz in Kembach geplant

Knackt die Gemeinde in diesem Jahr noch die Marke von 400 Einwohnern? Ortsvorsteherin Tanja Bolg ist zuversichtlich.