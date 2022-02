In den Baupfusch-Fall wegen des Wasserschadens an einem Anwesen im Hofgarten kommt etwas Bewegung. Wie mehrfach berichtet, war im November 2018 wegen eines Starkregens Feuchtigkeit in das Haus eingedrungen, in dem der Pflege-Unternehmer Jens Müller Wohngemeinschaften und Intensivpflegeplätze einrichten wollte.

Der verantwortliche Architekt wurde zusammen mit dem ausführenden

...