Baumfällarbeiten entlang der K 2825

Kembach/Dertingen. Die Kreisstraße K 2825 zwischen Kembach und Dertingen wird wohl am Donnerstag, 10. Februar, voll gesperrt, eine Umleitung eingerichtet. Die Straße ist voraussichtlich am Freitag, 11. Februar, wieder befahrbar.

Grund für die Sperrung sind Baumfällarbeiten, um die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt zu erhöhen. Zudem werden in einigen Bereichen die Bäume mit Schutzplanken abgesichert. In zwei Kurvenabschnitten stehen die Bäume jedoch so dicht am Fahrbahnrand, dass diese Lösung technisch nicht möglich ist.

Das Straßenbauamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis überprüft in regelmäßigen Abständen die Verkehrssicherheit im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Der betroffene Abschnitt ist gemeinsam mit der Straßenmeisterei Wertheim näher betrachtet worden. Auslöser war ein tödlicher Unfall durch Anprall an einen Baum. lra

