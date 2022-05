Bauland gesucht – Flächen vorhanden

Höhefeld. Bekommt Höhefeld ein neues Wohngebiet und wenn ja, wo? Das Büro Wegner führte eine Untersuchung zur Baulandentwicklung durch. Die Ergebnisse wurden in der Ortschaftsratssitzung erstmals präsentiert.

Unter dem Motto: „Wie gestalten wir unsere Zukunft?“, wollte Ortschaftsratsvorsitzender Christian Stemmler die Untersuchung des Veitshöcheimer Stadtplanungsbüros Wegner verstanden wissen. Bertram Wegner war selbst in die Sitzung ins Bürgerhaus gekommen, um Höhefelder über mögliche Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes zu informieren.

Chance für junge Leute

„Wir wollen euch so früh wie möglich im Entscheidungsprozess mitnehmen“, führte der Ortsvorsteher in Richtung der Zuhörer aus. Er selbst und seine Ortschaftsräte hatten die Ergebnisse der Untersuchung auch erst kurz vor der Sitzung erhalten und waren genauso gespannt auf die Ausführungen des Fachmanns. Schließlich soll jungen Höhefeldern die Möglichkeit gegeben werden, ein Haus in ihrer Heimatgemeinde bauen zu können, wenn es nicht möglich ist, im Elternhaus zu wohnen. „Diese Chance sollte man den jungen Leuten bieten. Wir hatten sie schließlich auch“, fand Christian Stemmler.

Dass es bei zukünftigen Bauvorhaben zu einer weiteren Flächenversiegelung kommen werde, kam sofort als Kritik aus den Zuhörerreihen. Stemmler entgegnete, dass er und die Stadt Wertheim sehr viel unternommen hätten, um innerorts brach liegende Flächen zu erwerben oder Leerstände bestehender Gebäude aufzulösen, ohne Erfolg. „Wenn nichts verkauft wird, kann man auch nichts entwickeln“, so Stemmler.

Ingenieur Bertram Wegner hatte vier Flächen intensiver untersucht, alle zwischen 1,4 und 2,3 Hektar groß und mehr oder weniger direkt an die bisherige Ortsstruktur ansetzend. Alle vier Areale hätten ihre Vor- und Nachteile, führte Wegner aus. Allen gemein sei, dass sie grundsätzlich geeignet wären, die Wohnungsknappheit im Wertheimer Ortsteil zu verringern. Allerdings werde die Erschließung oder die Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen bei einigen grundstücken nicht ganz einfach.

„Zwischen den Wegen“

Die Fläche „Zwischen den Wegen“ ist 1,4 Hektar groß. Sie hat den Vorteil, dass es ein großes Grundstück ist und Erweiterungsmöglichkeiten in Richtung Westen bietet. Etwa 16 Bauplätze könnten hier entstehen, auch in Mehrgeschossbauweise. Dadurch könnte die Vorgabe der Landesregierung, mindestens 60 Einwohnern pro Hektar, erfüllt werden.

Das klassische Einfamilienhaus mit großem Garten habe ausgedient und sei nicht mehr zeitgemäß, erläuterte auch Thomas Müller, der Leiter des Referats Stadtplanung bei der Stadt Wertheim und zukünftiger Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg). Beim möglichen Baugebiet handele es sich um eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche. Der Anschluss an den Abwasserkanal stelle allerdings laut Wegener ein großes Problem dar. Denn der müsse an den bestehenden Kleingärten vorbei in den Hauptkanal gebaut werden.

Bei der Fläche „Steinich“ im Westen des Dorfes sei dieses Problem einfacher zu lösen. Auf der etwa 1,7 Hektar großen Fläche bis zu 25 Bauplätze für bis zu 45 Wohneinheiten entstehen. Hier müssten vier Grundstücke aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen werden. Allerdings sei ein großer Vorteil, dass dieses Gebiet direkt an das 2001 erschlossene Baugebiet „Untere Dorfwiesen“ anschließt. Die Entwässerung sei problemlos möglich und auch die Neigung des Geländes gut zum Bau von Häusern geeignet.

Höhenunterschiede im Gelände

Die „Marquardsgärten“ würden eine Fläche von etwa zwei Hektar Bauland für 30 Bauplätze ergeben. Das Gelände sei allerdings nicht so einfach zu bebauen, da es größere Höhenunterschiede bis elf Prozent aufweist. Zudem müsste hier ein wesentlich größeres Stück Ausgleichsfläche (etwa drei Hektar) vorgesehen werden, weil es kartiertes Streuobstwiesengebiet ist und seltene Vogel- und Insektenarten vorkommen. „Dies ist das schwierigste Gebiet“, betonte Wegner.

60 mögliche Wohneinheiten

Die Fläche „Im Grund“ ist mit 2,3 Hektar das größte untersuchte Areal. Hier könnten etwa 35 Bauplätze mit 60 Wohneinheiten entstehen. Das Problem sei jedoch die hohe Ackergüte und das Gefälle zur Senke. Dieses Gefälle könne man eventuell nutzen, um am tiefsten Punkt eine Regenwasserauffanganlage zu bauen und so die Trennung von Regen- und Schmutzwasser zu erreichen.

Bertram Wegner empfahl nach der Vorstellung der einzelnen Gebiete, dass der Ortschaftsrat intern diskutieren müsse, welche zwei Flächen favorisiert werden, die dann näher untersucht werden. In Gesprächen mit den jeweiligen Eigentümern müsse jedoch geklärt werden, ob überhaupt Verkaufsabsichten bestehen. Danach sollte man frühzeitig die entsprechenden Behörden ansprechen und auf deren Zustimmung hoffen. Erst danach könnte eine vertiefende Untersuchung angestellt werden, bei der auch erste Kosten ermittelt werden. Erst Ende des Verfahrens geht es in die Bauleitplanung, falls gewünscht.

Christian Stemmler sagte, dass man im Ortschaftsrat ergebnisoffen diskutieren wolle. „Vielleicht kommen wir auch zum Ergebnis, dass wir überhaupt kein Baugebiet brauchen“. Gmeinsam mit Thomas Müller wies er darauf hin, dass Höhefeld am Landesprogramm „Flächengewinn durch Innenentwicklung“ teilnehmen wolle. Vielleicht ergibt sich dann ein ganz anderes Bild.