Baubetriebshof in Wertheim: 103 000 Euro Verlust verbucht

Wertheim. So wie jedes Unternehmen muss auch der Baubetriebshof als Eigenbetrieb einen Jahresabschluss vorlegen. Der für 2020 fiel allerdings nicht so gut aus wie geplant. Sprich: Der Verlust war deutlich höher als erwartet. Als Grund wurde die Corona-Krise mit wegfallenden Aufträgen und zusätzlich verursachten Kosten ins Feld geführt.

Geplant waren Ausgaben in Höhe von 2,93 Millionen Euro. Tatsächlich ausgegeben wurden 2,79 Millionen Euro, also 137 000 Euro weniger. Den größten Posten machen mit 1,9 Millionen Euro (70 Prozent) die Personalkosten aus. Der Aufwand für Material beläuft sich auf neun Prozent der Gesamtausgaben und macht rund 400 000 Euro aus.

Zurückhaltung bei Investitionen

Auch bei den Investitionen habe man sich mit rund 56 000 Euro zurückgehalten. „Wir waren wirklich sparsam“, sagte Referatsleiter Achim Hörner.

Die geringeren Aufwendungen würden sich zwar gut anhören, relativieren sich jedoch, wenn man die Erträge betrachte, so Hörner weiter.

Geplant waren Einnahmen in Höhe von 2,852 Millionen Euro. Tatsächlich eingenommen wurden 2,687 Euro. Das sind zwar sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Gerechnet hatte man allerdings mit 2,85 Millionen Euro. Damit blieben die Erlöse 165 000 Euro unter dem Plan. „Uns sind die Umsätze eingebrochen, weil deutlich weniger Personal da war“, so Hörner. Noch einmal beschrieb er die Situation auf dem Baubetriebshof im vergangenen Jahr. Die Mitarbeiter wurden in komplett voneinander unabhängig agierende Trupps eingeteilt. Neben allen Hygieneauflagen mussten neue Aufenthaltsräume für die getrennten Teams geschaffen werden. Dazu kamen Personalausfälle durch die Pandemie und zwei Streiktage im Oktober vergangenen Jahres. Insgesamt ergibt sich für 2020 ein Verlust von 103 000 Euro. Verrechnet man diese Summe mit dem Gewinnvortrag aus 2019 (75 800 Euro) bleibt unter dem Strich ein Verlust von 27 400 Euro. „2020 war ein besonderes Jahr. Doch wir sind noch gut durchgekommen.“ Die nun fehlenden 27 000 Euro wolle man sich im kommenden Jahr wieder holen, meinte Hörner zum Abschluss.

Den Prüfbericht zum Jahresabschluss trug wie immer Referatsleiter Willibald Goldschmitt vor.