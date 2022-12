Baubetriebshof bekommt neuen Lkw

Wertheim. Der städtische Bauhof bekommt einen neuen Lkw mit Ladekran – wegen der langen Lieferzeiten allerdings voraussichtlich erst Anfang 2024. Das bisherige Fahrzeug ist seit zehn Jahren im Einsatz, entsprechend verschlissen und reparaturanfällig, wie Achim Hörner von der Stadtverwaltung am Montag bei der Sitzung des für den Eigenbetrieb zuständigen Ausschusses erläuterte. Der Lastwagen wird fast 320 000 Euro kosten.

Um eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe zu vermeiden, will der Eigenbetrieb den Lkw nicht selbst kaufen, sondern über ein Leasingmodell mieten. Dies sei, so Hörner, wirtschaftlich ähnlich sinnvoll. Es sei dadurch weniger Kapital gebunden, die Liquidität des Eigenbetriebs entsprechend höher. Der Leasingvertrag soll über sieben Jahre laufen. Danach wird entschieden, ob man den Lkw zu einem festen Kaufpreis von 82 000 Euro erwirbt. Der Ausschuss stimmte dem Vorschlag einhellig zu.

Achim Hörner stellte am Montag dem Ausschuss auch den Wirtschaftsplan des Bauhofs für das nächste Jahr vor. Demnach rechnet man mit einer Steigerung der Einnahmen, die zum allergrößten Teil aus der Stadtkasse stammen, um zehn Prozent auf 3,2 Millionen Euro.

Personalausgaben steigen

Auf der Kostenseite steht ein um sieben Prozent höherer Personalaufwand (2,2 Millionen Euro) zu Buche. Grund für die Steigerung sind hauptsächlich tarifliche Lohnerhöhungen.

Natürlich schlägt sich auch die Energiepreisexplosion in den Planungen nieder: Für den Materialaufwand (Wärme, Strom, Treibstoffe) ist eine Steigerung von 33 Prozent auf 562 000 Euro vorgesehen.

In dem Wirtschaftsplan sind auch „kräftige Investitionen“ zu finden, wie Hörner ausführte. Darunter neben einer Teilsumme für den erwähnten Lkw eine Ersatzanschaffung für den Traktor der Gärtnerei sowie einen neuen Unimog und den Aufbau einer Notstromversorgung, um den Betrieb auch bei einem Stromausfall gewährleisten zu können.

Die Verschuldung steigt auf fast 700 000 Euro. Allerdings sinkt die Zinslast auf 22 400 Euro, weil ältere, teurere Kredite getilgt wurden. Ein Umstand, der sich angesichts der aktuellen Zinsentwicklung wieder umkehren werde, so Hörner. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, den Wirtschaftsplan zu billigen.