Wertheim. Das kommunale Testzentrum in der Main-Tauber-Halle bietet Schnelltests auch an den Osterfeiertagen an (wir berichteten). Bürgermeister Wolfgang Stein lobte im Corona-Lenkungsstab der Stadt die hohe Motivation und die gute Organisation der Helferteams von DRK, DLRG und Feuerwehr: „Das läuft alles sehr ruhig und geordnet ab.“ Ordnungsamtsleiter Volker Mohr wies nochmals darauf hin, dass das Testangebot derzeit nur Volljährigen offenstehe. Dazu habe man sich auf Empfehlung des DRK entschieden, weil die Testung von Minderjährigen eine Einverständniserklärung beider Elternteile voraussetzt. „Das wird dann schnell umständlich und in manchen Fällen auch kompliziert.“

Innenstadt und Bestenheid

Wie bereits angekündigt, steht die Stadt zur Ausweitung der Kapazitäten für „Bürgertests“ auch in Gesprächen mit privaten Anbietern. Nach aktuellem Stand der Planung werden in Kürze zwei weitere Teststellen ihren Betrieb aufnehmen – eine in der Innenstadt, eine in Bestenheid.

Auch die Unternehmen sind aufgerufen, ihren Beschäftigten regelmäßige Tests anzubieten. Die Stadt sieht sich hier in einer Vorbildfunktion und hat eine entsprechende Teststruktur aufgebaut, auch für die Außenstellen. Nach der Schulung von Mitarbeiter finden nun diese Woche die ersten Tests statt.

Nach Ostern sollen – endlich – auch die Hausärzte impfen dürfen. Der Lenkungsstab hofft, dass die Beschränkung des Astrazeneca-Impfstoffs auf Personen über 60 Jahren dieses Vorhaben nicht bremst. Die Wertheimer Hausärzte jedenfalls seien vorbereitet. Sie haben Patientenlisten angelegt und bieten konkrete Impftermine an.

Schulbetrieb noch offen

Für Schulkinder beginnen jetzt die Osterferien. Noch ist unklar, wie es anschließend weitergeht, auch bezogen auf das genaue Prozedere der regelmäßigen Testung der Schüler. Die Stadtverwaltung hat als Schulträger das benötigte Kontingent bestellt. Der erste Teil der Lieferung von rund 5200 Testkits ist bereits da, der Rest ist für nächste Woche zugesagt. Es handelt sich um Selbsttests, die voraussichtlich unter Aufsicht der Lehrer in der Schule vorgenommen werden sollen.