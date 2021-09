Bäume sind die besten Freunde

Marktheidenfeld. In Zusammenarbeit mit mit der Stadtbibliothek veranstaltet der Bund Naturschutz vom 4.Oktober bis 26. November eine Ausstellung unter dem Thema „Wir Bäume sind eure besten Freunde“.

Nur mit Bäumen sind Städte und Gemeinden wirklich lebenswert. Sie sind die größten Klimaschützer und wahre ökologische Multitalente.

Bäume sind ökologische Multitalente und Klima-Bewahrer. © BUND/Schlosser

Eine ausgewachsene Buche im Stadtgebiet produziert bis zu 370 Liter Sauerstoff pro Stunde, also jeden Tag so viel wie etwa 50 Menschen zum Atmen brauchen. Doch schlechte Standortbedingungen im Siedlungsbereich und deutlich höhere Umweltbelastungen schwächen das Immunsystem von Stadtbäumen und machen diese anfälliger für Krankheiten, Parasiten und Schadstoffe. Wie eine sachgerechte Pflege zum Erhalt der Baumriesen beiträgt und wie sich jeder einzelne für die Bäume in seiner Nachbarschaft einsetzen kann, verrät diese Ausstellung.

Die Ausstellung ist in der Stadtbibliothek Marktheidenfeld, Schmiedsecke 3, zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Flankierend dazu finden Vorträge am 4. Oktober um 19.30 Uhr am 8. November um 20 Uhr (online) und am 15. November 20 Uhr (online) statt.

Für alle Vorträge ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule Marktheidenfeld erforderlich. Mehr unter https://main-spessart.bund-naturschutz.de/veranstaltungen im Internet.