Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kultur - Gefangen in tragikomischem Teufelskreis Badische Landesbühne zeigt am 26. April in der Aula Alte Steige Zuckmayers „Hauptmann von Köpenik”

Die Badische Landesbühne zeigt „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer (hier eine Szene mit Martin Behlert und Tobias Strobel) am Dienstag, 26. April um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige in Wertheim. © Peter Empel