Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aula Alte Steige - „Loving the Alien“ präsentiert am Dienstag, 24. Mai, die Lieder des englischen Musikers David Bowie Badische Landesbühne präsentiert David Bowie-Abend in Wertheim

„Loving the Alien“ hat der freie Regisseur Alexander Schilling seinen Liederabend über den englischen Musiker David Bowie überschrieben. Die Badische Landesbühne zeigt ihn am Dienstag, 24. Mai in der Aula Alte Steige.