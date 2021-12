Badische Landesbühne mit „Die Empörten” in Wertheim: Hysterische Gesellschaft

Wertheim. „Ohne Empörung keine Demokratie, keine Menschenrechte, kein Klimaschutz, keine MeToo-Debatte“, so die Dramatikerin Theresia Walser. Aber was passiert, wenn Empörung nur noch wütende Selbsterregung ist?

Diese Absurdität stellt die „Meisterin der Bühnengroteske“ in ihrem Stück „Die Empörten“ aus, das am Dienstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige in Wertheim gezeigt wird. Es ist eine „finstere Komödie“ über Rechtspopulismus und den Zerfall der Sprache. Aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger ziehen in „Empörungschören“ durch die Straßen von Irbertsheim. Doch wer sind diese Empörten, die ihrer Wut da lauthals Gehör verschaffen? In seiner Inszenierung treibt Alexander Schilling das überreizte Gesellschaftsklima, in dem das Stück spielt, lustvoll auf die Spitze.

Groteske politische Schlammschlacht: Die Badische Landesbühne zeigt eine absurde Politsatire. © Peter Empl

Ein junger Mann ist mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast. Er selbst und ein Muslim starben, mehrere Personen wurden schwer verletzt. War es ein tragischer Unfall? Ein erweiterter Selbstmord? Ein islamistischer Terroranschlag? Und vor allem: Wer ist der Täter, der angeblich „Allahu Akbar“ geschrien haben soll? Das Volk verlangt Aufklärung!

Einzig die amtierende Bürgermeisterin Corinna Schaad weiß, dass der Schuldige ausgerechnet ihr Halbbruder Moritz ist. Ein Skandal wäre für die Amtsträgerin tödlich, denn der Wahlkampf ist in vollem Gange.

In uns allen, so legt Walsers groteske Politsatire nahe, steckt ein Faschist. Mit scharfem Wortwitz und schwarzem Humor macht „Die Empörten“ den Zerfall der Identitäten und der Sprache sichtbar und rechnet mit unserer hysterischen Gesellschaft ab.

So entsteht in dem Stück ein Raum, der geflutet wird vom Phrasenmüll einer vergifteten Migrations- und Integrationsdebatte: Tolerante aber mitunter auch fremdenfeindliche Muslime kollidieren mit Rechtspopulisten sowie opportunis-tischen Liberalen – und allen, die zwischen den Fronten stehen.

In seiner Inszenierung will Regisseur Alexander Schilling die Empörung, in die sich die Figuren bis ins Wahnhafte hineinsteigern, entblößen.

„Nichts ist schöner, als über Dinge, die grauenvoll und tieftraurig sind, lachen zu können. Im Idealfall lacht das Publikum und fragt sich dann auf dem Heimweg: ‚Worüber habe ich da eigentlich gerade gelacht?’.“ Das Lachen wird dabei zum Schlüssel, der die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu anregt, ihre eigenen Einstellungen zu überdenken oder vielleicht erst zu entdecken, es macht uns gewissermaßen selbst sichtbar.

