Badische Landesbühne in Wertheim: Wenn Göttern langweilig ist

Wertheim. Das große Sommerstück der Badischen Landesbühne regenbedingt in der Main-Tauber-Halle und Corona-bedingt mit nur sechs Schauspielern – kann das ein vergnüglicher Theaterabend werden? Es kann, wie die Badische Landesbühne am Dienstag Abend mit der Aufführung ihres Stückes „Amphitryon“ nach Molière bewies. Den Abonnenten und anderen regelmäßigen Besuchern der Aufführungen der Badischen Landesbühne war schon in der Warteschlage vor dem Einlass die Freude anzumerken, dass es nach monatelanger Abstinenz wieder heißt: Vorhang auf.

Farbenfroher Klamauk

Zunächst sah man auf der Bühne ein undefinierbares großes Gebilde aus Holz, das Ausstatter Georg Burger zum Dreh- und Angelpunkt des Stücks machte. Denn wenn es geöffnete wurde, entdeckte man dahinter in verführerischem Rot das Schlafgemach von Amphitryon, in dem seine Gattin Alkmene auf ihn wartete. Alles andere spielte sich vor dem Holzhaus ab, oder viel mehr darum herum, denn von den Schauspielern war bei dieser Aufführung viel Laufarbeit gefordert.

Slapstickeinlagen, die Untermalung mit ABBA-Songs und die schrillen Kostüme und Perücken, die die Kostümabteilung um Kerstin Oelker ausgewählt hatten, machten den farbenfrohen Klamauk perfekt.

Doch zurück zum Anfang, der bei den römischen Göttern spielt: Jupiter (Tobias Strobel) hätte gerne ein Schäferstündchen mit Alkmene (Elena Weber). Also verwandelt er sich kurzerhand in Amphitryon, der noch als Feldherr in der Schlacht weilt. Um das Abenteuer nicht alleine zu bestreiten, gibt er seinem Götterboten Merkur (Thilo Langer) die Gestalt des Dieners Sosias und reist mit ihm nach Theben.

Dumm nur, dass der eigentliche Amphitryon (Martin Behlert) mit seinem eigentlichen Diener (Tim Tegtmeier) just in diesem Moment aus der Schlacht zurückkehrt. Zunächst muss Sosias die Erkenntnis verarbeiten, dass „Ich zwei Mal bin“. Und sein Alter Ego ist dabei noch sehr schlagfreudig und malträtiert den Rücken des armen

Unerfreuliche Heimkehr.

Genauso unerfreulich ist die Heimkehr für den Feldherren. Er möchte seine Liebste mit Blumen und Sekt überraschen – und diese grüßt ihn nur flüchtig. Ist sie doch der Meinung, er habe erst vor ein paar Stunden mit ihr feurig Wiedersehen gefeiert. Ähnlich ungehalten wie er reagiert Sosias Frau Cleanthis (Vivien Prahl), als ihr Mann sie fortwährend beleidigt – natürlich der Sosias, der eigentlich Merkur ist.

Als die Doppelgänger jeweils aufeinandertreffen, ist Chaos vorprogrammiert, und es gibt wilde Verfolgungsjagden rund um das Holzhaus – gepaart mit großer Verwirrung bei den menschlichen Protagonisten. Dies alles in der bildgewaltigen Versform des 17. Jahrhunderts, in dem Molière seine die Gesellschaft oft entlarvenden Stücke schrieb.

Natürlich wird am Ende alles gut. Nach zwei Stunden, die das Publikum gelacht und mit den verwirrten Erdenmenschen mitgelitten hat, kommen die eigentlichen Paare wieder zusammen. Und Jupiter verstreut Glitzer als I-Tüpfelchen auf der herrlich überzeichneten Inszenierung von Intendant Arne Retzlaff.

Es mag keine tiefere Botschaft gegeben haben – außer vielleicht der, Fakten zu hinterfragen und nicht als gegeben hinzunehmen – aber als Wiedereinstieg in die bunte Welt des Theaters und ein nach langer Pause erwachendes Kulturleben war es optimal und traf die Stimmung der Zuschauer – was sie mit lang anhaltendem Applaus quittierten.