Badische Landesbühne gastierte in Wertheim mit Stück, das im Gedächtnis bleibt

Wertheim. Man mag kaum glauben, dass Egon Monks Stück „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ bereits 1970 als Fernsehspiel ausgestrahlt wurde. So aktuell ist das Thema, dass kleine Einzelhandelsgeschäfte durch Shopping-Center und Versandhandel – heute über das Internet, aber schon in den siebziger Jahren eine beliebte Alternative – verdrängt werden. Es war ein zum Nachdenken anregendes Stück, das am Dienstag in der Wertheimer Aula Alte Steige aufgeführt wurde. Es verlangte dem Zuschauer sprachlich und die Aufmerksamkeit betreffend sehr viel ab. Aber gerade dadurch bleibt es im Gedächtnis.

Die Geschichte ist eine, die man kennt: Da baut jemand in konjunkturell günstigen Zeiten sein Geschäft, in diesem Fall eine Drogerie, auf. Derjenige sieht sich als Geschäftsbesitzer, als „etwas Besseres“ und schaut auf diejenigen herab, die aus dem Wirtschaftswunder keinen persönlichen Profit schlagen und deshalb offensichtlich selbstverschuldet arm sind.

Die Zeiten ändern sich

Doch dann ändern sich die Zeiten: Die Konjunktur flacht ab und die großen Firmen fressen die kleinen auf.

„Jeden Tag sehe ich, wie Pakete der Versandhäuser an meinem Geschäft vorbei in die Häuser gebracht werden. Es ist ja so bequem“, klagt der namenlose Drogist (Martin Behlert).

Seine Frau (Lydia Fuchs) versucht ihn nach Kräften zu unterstützen, nachdem man die letzte Angestellte entlassen musste. Der Sohn (Thilo Langer) hat kein Interesse, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, und beginnt eine Ausbildung in einer der Chemiefirmen in der Industrielandschaft – dieser Begriff prangt in Neonlicht an der hinteren Bühnenwand. Dem Drogisten ist das alles zu groß. Trotzdem hält er beim Tresengespräch mit anderen Einzelhändlern (Tobias Strobel und Lukas Maria Redemann) an seinen wirtschaftsliberalen Ansichten fest.

Es kommt schließlich so, wie es kommen muss: Er steckt alles ins Geschäft, gibt vollen Einsatz – und scheitert. Am Schluss ist er ein Teil des Heers der Arbeitslosen, die er bisher selbst für ihr Schicksal verantwortlich gemacht hat.

Indirekte Rede

Auch wenn man nach wenigen Minuten weiß, wo die Reise hingehen wird, leidet man mit der Familie mit und verfolgt gespannt ihren Weg in das Unvermeidbare. Dabei lebt das Stück, bei dem Carsten Ramm und Fränzi Spengler Regie führten, vor allem von der ungewöhnlichen sprachlichen Anlage: Eigentlich finden nahezu alle Gespräche in der indirekten Rede statt. Für den Liebhaber der deutschen Sprache beglückend, wie hier der an vielen Stellen schon vom Aussterben bedrohte Konjunktiv vehement eingesetzt wird.

So entsteht eine Außenansicht auf den Drogisten und sein Gefühlsleben, wenn er oder seine Frau im Gespräch mit ihm nur in der dritten Person sprechen. Dies erzeugt gleichermaßen kritische Distanz und Nähe zu den Protagonisten. Hier blitzen wohl die frühen Schaffensjahre Monks bei Bertolt Brecht durch. Die Inszenierung hat sich ebenfalls dem Spiel mit Sprache und Ausdruck verschrieben.

So donnert häufig das Chorsprechen aller Schauspieler in perfektem Gleichklang wie Donnerschlag oder eher wie der Gleichklang der Maschinen, mit denen die großen Firmen die kleinen verdrängen.

Aufgelockert durch Werbejingles und Schlagerzeilen („Geh’n Sie mit der Konjunktur“) verdeutlicht dies die Widersprüche der modernen Wirtschaftswelt. Und zwingt den Zuschauerinnen und Zuschauer zu absoluter Aufmerksamkeit über die gesamten 80 Minuten.

Das Bühnenbild tut sein Übriges. Tilo Schwarz ist es gelungen, mit wenigen Mitteln – immerhin muss das Bühnenbild des Tourneetheaters immer gut transportabel sein – die Situation einzufangen.

Der Hauptblickfang fällt auf große und kleine Kartons, neutral beschriftet mit „Ware“. Diese werden ausgepackt, gestapelt und letztlich nach dem Scheitern wieder eingepackt. Das restliche Bühnenbild ist beweglich, sodass auch das Sofa der Familie am Schluss abtransportiert wird. Was bleibt, ist eine leere, dunkle Bühne, über der die grelle Neonschrift prangt: „Industrielandschaften“.

Keine leichte Kost

Nein, es war kein Wohnfühlstück, das da kurz vor Weihnachten präsentiert wurde, aber ein Stück, dass heute 50 Jahre nach seinem Entstehen angesichts von Paket-Bergen und verwaisten Innenstädten aktueller scheint als je – und vielleicht mal wieder anregt, seine Weihnachtsgeschenke nicht im Großhandel zu kaufen, sondern beim kleinen Einzelhändler um die Ecke.