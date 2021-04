Grünbraun steht das Wasser in den beiden großen Becken des Wertheimer Freibads in den Bestenheider Christwiesen. Im Moment gehört das Bad noch den Kanadagänsen und den Schwänen, die über die große Liegewiese watscheln und ihre Notdurft nach einem Bad besonders gerne am Beckenrand hinterlassen.

Betriebsleiter Ingo Ortel hat dafür nur ein Schulterzucken übrig. So sieht ein unbelebtes

...