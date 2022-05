„Backmobil“ kommt auch nach Sonderriet

Sonderriet. Nachdem die Bäckerei Flicker in Sonderriet aus Altersgründen für immer ihre Türen schloss, ist es dem Ortschaftsrat gelungen, das „Backmobil“ für den Ort zu gewinnen und zusätzliche Haltepunkte anzufahren. Um 6.45 Uhr hält das Backmobil am Brunnen im Wertheimer Weg, um 6.50 Uhr hält es im Tiefentaler Weg 9. Danach fährt es in die Geiergasse 4. Am Feuerwehrgerätehaus steht es um 7 Uhr und letzter Haltepunkt ist um 7.10 Uhr auf Höhe Wildbachstraße 70. Die Uhrzeiten können sich noch ändern. Neben einem umfangreichen Backangebot werden auch andere Lebensmittel angeboten. Bild: Kempf

