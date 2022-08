„Bach im Bach“ in Bronnbach

Bronnbach. Eine Themenführung mit Konzert unter dem Motto „Bach im Bach“ findet am Samstag, 13. August, um 17.30 Uhr im Kloster Bronnbach statt. Die Gestaltung übernehmen Gästeführer Kurt Lindner und Violinist Florian Meierott. Die Teilnehmer entdecken bei einem Rundgang durch die ehemalige Klostergemarkung eine Kulturlandschaft, deren Entstehung im 12. Jahrhundert ihren Anfang nahm, als sich die Zisterzienser dort ansiedelten.

Heute noch weisen Feldflure, Weinberge, Hofanlagen und Wasserläufe in der Umgebung auf das Schaffen der Mönche hin.

Florian Meierott spielt auf dem drei Kilometer langen Rundgang. © Colditz

Außergewöhnlich an dieser Führung ist, dass der Violinist Florian Meierott bei dieser etwa drei Kilometer langen Rundwanderung einzelne Plätze der Führung bespielt, zum Beispiel an der Kapelle, an einem markanten Baum im Wald, am Bach oder am Schafhof. Dort sind die Teilnehmer zu einem Glas Klosterwein eingeladen.

Florian Meierott ist in Würzburg geboren und spielt seit seinem vierten Lebensjahr Violine. Konzerte führten und führen ihn in Japan, Korea, Amerika, Südafrika und ganz Europa regelmäßig als Solist auf die großen Bühnen wie das Mozarteum Salzburg und die Berliner Philharmonie. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, festes Schuhwerk zu tragen und an einen Regenschutz zu denken.

Der Treffpunkt für die Führung ist am Klosterladen. Die Teilnahmegebühr ist inklusive eines Glases Klosterwein. lra