„Babao Boogie“ im Bistro Miró in Wertheim

Wertheim. Ein Rock-Konzert mit „Babao Boogie“ findet am Samstag, 22. April, ab 21 Uhr im Wertheimer Bistro Miró statt. Die vierköpfige Lohrer Formation hat Spaß daran, ausgesuchte Rocksongs zu covern. Hauptgewicht wird auf „Rock“ und „funky angehauchten Rock“, aber auch auf „härtere Sachen“ aus den 60-ern und 70-ern gelegt. Darüber hinaus werden „knackige Abstecher“ in die 90-er Jahre bis in die Neuzeit gemacht. Im Fokus stehen Bands wie „Led Zeppelin“, „Blues Pills“, „Jimi Hendrix“, „Mothers Finest“, „James Brown“, „Black Crowes“, „Red Hot Chili Peppers“, „Skunk Anansie“ oder auch „Rage against the machine“. – „Babao Boogie“ punktet durch ein präzises, druckvolles Schlagzeug (Frank Nätscher), einen soliden Bass (Chris Nätscher) und ein abgefahrenes, grandioses Gitarrenspiel (Luca Nätscher). Besonders hervor sticht Frontfau und Sängerin Svea Schwitalla, so die Veranstalter. Bild: Ernst Huber

