Autorinnen geben Kostproben ihrer Krimis: Wenn Tomaten zur Handgranate werden

Wertheim. Kriminell gute Unterhaltung bot die „Ladies Crime Night“ am Samstagabend im gut besetzten Löwensteiner Bau auf der Burg Wertheim. Sechs Autorinnen aus Baden-Württemberg stellten dabei kurze Auszüge aus ihren Kriminalromanen vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Schuss zum Schluss

Genau zehn Minuten hatte jede Autorin Zeit, um ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrer Geschichte zu fesseln. In den letzten 30 Sekunden hörte man einen Herzschlag, der das baldige Ende des jeweiligen Vortrags ankündigte. Dann ertönte ein Schuss – und die Geschichte war vorbei.

„Mörderische Schwestern“ „Mörderische Schwestern“ ist ein Netzwerk von Frauen. Dessen Ziel die Förderung der von Frauen geschriebenen, deutschsprachigen Kriminalliteratur ist. Dies kann durch gegenseitige Unterstützung, das Bereitstellen von Wissen oder eben die Organisation von Krimifestivals geschehen. Das Netzwerk hat knapp 650 Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, davon rund 60 aus Baden-Württemberg- Die „Mörderischen Schwestern“ feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. kg

Zwischen den einzelnen Ausschnitten boten die hervorragenden Akkordeon-Einlagen von Uwe Dörr aus Ditzingen beste musikalische Unterhaltung. Moderiert wurde die Veranstaltung von Daniela Berg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht nur die Dramatisierung sorgte für einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend, sondern auch die Spannweite der Erzählungen. Die Geschichten erstreckten sich über fast das ganze Genre von Kriminalgeschichten.

Mit einer ordentlichen Portion schwäbischem Humor versehen war beispielsweise die Krimikomödie „Der Frosch“ von Uschi Kurz. Darin begreift der neulich entlassene Bankangestellte Alexander Wilhelm Strampel einen aus dem Ruder gelaufenen Banküberfall kurzerhand als einzigartige Chance. Denn wie ihm seine Großmutter schon beigebracht hatte: „Ein Strampel gibt ebenso wenig auf wie ein Frosch, der solange strampelt, bis die Milch im Fass zu Butter geworden ist.“

Unterhaltsam, aber auch ziemlich skurril ging es bei „Ob ihr es glaubt oder nicht“ aus dem Kurzgeschichtenband „Geschmackvoll morden“ von Maribel Anibarro zu. Nachdem sie den Mord an ihrer Nachbarin beobachtet hat, verfolgt die leidenschaftliche Köchin den Mörder nach seiner Tat.

Die Verfolgung wird zu einer „Mörderjagd der etwas anderen Art“, etwa wenn die Dose passierter Tomaten zur „Handgranate“ wird oder das „Yps“-Heft vom Kiosk spontan den benötigten Peilsender liefert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weniger humorvoll, dafür aber umso spannender und authentischer präsentierte Mareike Fröhlich aus Stuttgart einen Ausschnitt ihres Thrillers „527 Tage“. In dem kann die entführte Isabel Martin nach eben dieser Zeit ihrem Peiniger entkommen.

Nicht nur bei dieser Geschichte kam der „Schuss“ für viele Zuhörer etwas zu früh, hätte man doch gerne erfahren, wie es weitergeht. Trotz der bereits erwähnten Herzschlagankündigung des nahenden Endes zuckten hier beim Schluss-Schuss durchaus einige Besucher auf ihren Stühlen – kurz darauf gefolgt von erleichtertem Lachen.

Amüsante Umschreibungen

Auch bei Sybille Baeckers „Sturm über den Highlands“ hätte man gerne erfahren, was hinter der Ermordung eines der Schafe des Farmers Douglas MacKeith steckt. Oder was es in Maria Stichs Schwaben-Krimi mit den „Tödliche Codes“ auf sich hat. Hier wird die exzentrische Journalistin Eva Witten ungewollt in die Jagd nach einem zerstückelten Code verwickelt. Wie bei so vielen Geschichten lagen besondere Stärken in einfallsreichen, oft amüsant-alltäglichen Umschreibungen auch tödlicher Situationen, beispielsweise als der Oberkörper des Mönches vom eigenen Besteck perforiert wird.

Drei Vorleserinnen

Besonders inszeniert wurde die letzte Geschichte des Abends, „Meins!“ von Anni Jonek, die zu ihrem Bedauern jedoch nicht anwesend sein konnte. Daher wurde die Geschichte um das ominöse Binnenschiff „Revolution“ gleich von drei Kolleginnen in verschiedenen Rollen vorgelesen.

Ihnen allen war jedoch gemein, was Moderatorin Daniela Berg bereits zu Beginn angekündigt hatte: „Der Krimi ist unser Beruf und unsere Berufung.“ Und leicht erkennbar war auch, dass nicht nur ihre Gäste, sondern auch die Autorinnen dabei sichtlich Spaß hatten.