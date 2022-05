Automatisierung mit Augenmaß betreiben

Bronnbach. Beim Forum „Zukunft gestalten – Rotary im Gespräch“ referierte am Dienstagabend im Bernhardsaal im Kloster Bronnbach Professorin vor einem rund 50-köpfigen Publikum Dr. Kirsten Hermann zum Thema „Digitalisierung und ihre Auswirkungen als zentrale Herausforderungen des Managements“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Präsident Jonathan Klüpfel wies darauf hin, dass es das Ziel des Rotary Clubs Wertheim sei, Menschen zu interessanten Themen zusammenzuführen und zu Gesprächen anzuregen. Diesmal wolle man zudem die Ukrainehilfe unterstützen, für die alle Spenden des Abends bestimmt seien. Digitalisierung sei keine Modeerscheinung, so Klüpfel. Entscheidend sei die Geschwindigkeit und dass die Führungskräfte von morgen die Zukunftstechnologie mit hohem Wachstumspotenzial verstehen.

Die Professorin richtete ihr Augenmerk zuerst auf die Treiber der digitalen Transformation. Es gelte, die Ausrichtung von Technologien an jedem Kontaktpunkt umzusetzen. Kunden seien über jeden Kanal zu erreichen, an die Zielgruppen adäquat Informationen zu verbreiten. Eines der Handlungsfelder der Digitalisierung sei, Werbung zielgerichtet auszurichten auf die Fragen wo der Kundennutzen sei und „warum soll der Kunde ausgerechnet zu mir kommen“. Gemäß des strategischen Leitbilds wollen Informationen zielgerichtet gestreut sein. Das Geschäftsmodell, das Aktivitäten abbilde, könne darauf ausgerichtet werden, einzelne Elemente anzuschauen und digitaler zu werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geschaut werden solle danach, wie und was automatisiert werden kann mit der Prämisse: „Nur das, was nötig ist.“ Man solle mit Augenmaß schauen, was es nutze und was es bringe. Weiterhin wolle überlegt sein, was es für Voraussetzungen und Anforderungen gebe, der kompletten Belegschaft an Mitarbeitern Digitales zu vermitteln.

Hermann unterstrich, Digitalisierung sei omnipräsent, keiner komme an dieser vorbei, auch zuhause nicht. Digitalisierung treffe alle Branchen und Industrien. Die Referentin ging weiter auf die Thematik „Kundenerlebnis“ ein. Informationen vom Kunden seien wichtig, um zielgerichtet eine Verbindung zum Geschäft aufzubauen. Sofern das Geschäft um die Präferenzen der Kunden wisse, könne es diesen besser verstehen.

Das veränderte Kundenverhalten führe zu einem anderen Anspruchs- und Erwartungsverhalten bis hin zur permanenten Erreichbarkeit. Es sei wichtig, dass das Geschäftsmodell nicht statisch sei, es müsse sich dynamisch ändern können. Dafür werde das Geschäftsmodell unter die Lupe genommen, gar zerlegt. Gefragt werde, wo digitale Punkte wirken und wie dies mit der Gesamtstrategie in Einklang zu bringen sei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Professorin informierte, 21 Prozent der Firmen hätten einen „Chief digital officer“, einen Verantwortlichen bei der Digitalisierung. Der Trend gehe dahin, entsprechende Verantwortung bei einer Person zu bündeln. Man brauche keine starren Hierarchien, sondern eine agile Organisation, Puzzleteile formierten sich zu einem gemeinsamen Bild. Abwarten und Aussitzen der Digitalisierung sei keine Lösung.

Die Referentin betonte, Dreh- und Angelpunkt der Digitalisierung sei die Kommunikation mit Offenheit und Ehrlichkeit als Prämisse. Wenn man virtuell unterwegs sei, bedürfe es einer anderen Form der Mitarbeiterführung. Eine der Herausforderungen der Kommunikation in virtuellen Teams sei die soziale Komponente. Digitale Kollaboration sei ein Zusammenspiel von Individuen, Technik und Team. Der Datenschutz müsse gesichert sein. Für Unternehmen sei wichtig, dass es Regeln geben müsse, um nicht permanente Erreichbarkeit zu verlangen. Bei der Frage, wie kommuniziere ich etwas, stehe Wertschätzung an vorderster Stelle.

Hermann fasste zusammen, Digitalisierung sei überall. Es gelte, das Geschäftsmodell genau anzuschauen und die Digitalisierung nach einer Analyse anzupassen. Die Folge seien eine flexible Form des Arbeitens und der Organisation. Zur Unternehmenskultur gehöre, alle mitzunehmen auf diese Veränderungsreise.

Klüpfel bezeichnete den Vortrag als hoch interessant. Es folgte eine Runde mit Fragen aus dem Publikum. Zur Frage, ob ein großer Bereich der Behörden ein Problem mit der Digitalisierung habe, nahm Landrat Christoph Schauder Stellung. Er sagte, der öffentliche Dienst habe bei diesem Mammutprojekt Nachholbedarf. Corona habe verschiedene Prozesse digital angestoßen wie etwa beim Homeoffice. Kunden wünschten eine papierlose Kommunikation. Bei vielen Umsetzungsprozessen seien jedoch Schritte von weiteren Akteuren nötig, so Schauder. Oft gebe es dicke Bretter zu bohren. Insgesamt sehe er bei der Digitalisierung bei Verwaltungsprozessen einen guten Schritt in die Zukunft. Die Professorin ergänzte, man könne den digitalen Schalter nicht einfach umlegen.

Abschließend gab es Applaus für die Referentin. hpw