Autoharp-Klänge verzauberten die Zuhörer

Urphar. Welthits auf einem sehr seltenen Instrument durften Interessierte in der Jakobskirche in Urphar genießen. Bei der 122. Abendmusik begeisterte Alexandre Zindel, nach eigener Aussage Deutschlands einziger professionell tourender Autoharp-Spieler und Sänger, mit seinem Programm „Über den Wolken“.

Pfarrerin Dr. Annegret Ade eröffnete mit dem Gedicht „Herbst“ von Rainer Maria Rilke den Konzertabend am Altar, der mit Früchten und buntem Laub zum Erntedank geschmückt war. Humorvoll führte dann Alexandre Zindel, studierter Sänger und Diplom-Musiker, durch das Programm. Er gefiel nicht nur mit seinen Liedern, sondern gab auch Einblicke in die Entstehung und Verbreitung seines seltenen Instruments. Vor 140 Jahren wurde die Autoharp in Markneukirchen (Sachsen) erfunden und hieß damals Volkszither. Das 36-saitige Folkinstrument hat hauptsächlich in den USA Verbreitung gefunden und ist in Deutschland nur wenig bekannt. Oft wird es bei Country-Musik gespielt.

Alexandre Zindel, Autoharp-Spieler und Sänger, begeisterte bei der Urpharer Abendmusik die Zuhörer. © Holger Watzka

Vier unterschiedlich gestimmte Autoharps hatte der Musiker dabei. „Wildwood flower“, ein Folksong zum Auftakt, ließ aufhorchen – ein seltenes Instrument und ein Sänger mit einer bemerkenswerten Stimme. Passend zum alten Gemäuer der Jakobskirche ging es mit einem Lied aus dem späten Mittelalter weiter: „All mein Gedanken“. Ein Welthit von Cat Stevens zauberte ein Lächeln in die Gesichter der Zuhörer: „Morning has broken“. Leises Mitsummen war bei diesem abwechslungsreichen Solo-Programm zu hören. Danach ging es mit Reinhard Meys „Über den Wolken“ weiter.

Alexandre Zindel sang Geschichten in Deutsch, Englisch und Französisch. „Non, je ne regrette rien“, das berühmteste Chanson von Edith Piaf ging unter die Haut: „Nein, ich bereue nichts.“ Von zeitloser Schönheit war „Die Forelle“ von Franz Schubert. Wieder einen Sprachwechsel gab es bei einer Hymne an die Liebe: „L’hyme a l’amour“. Stimmungsvoll vorgetragen wurde „Walk the line“ des Country-Sängers Johnny Cash. Nach einem weiteren Chanson folgte ein eigenes Werk des Künstlers: „Kleiner Bach“. Die Einladung zum Schunkeln wurde von den Gästen mit einem Schmunzeln quittiert. Die Melodie des irischen Folk-Songs „The wild rover“ ist in Deutschland als „An der Nordseeküste“ von Klaus und Klaus bekannt.

Mit dem Welterfolg „Blue suede shoes“ endete das überaus unterhaltsame Programm. Die Interpretation von Elvis Presley (1956) auf der Volkszither war ein Hörgenuss. Es folgten die „blauen Lederschuhe“ – französisch und deutsch. Letzteres Werk stammte von Paul Kuhn. Am Ende gab es für Zindel verdient viel Beifall. Bei der Zugabe entführte er die froh gestimmten Zuhörer nach Schottland: „Auld lang syne“. Die Melodie aus Schottland und der deutsche Text, der durch die Pfadfinderbewegung bekannt wurde, beschloss die gelungene Abendmusik: „Nehmt Abschied, Brüder.“ hw