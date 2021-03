  Autofahrer unter Drogen am Steuer erwischt

Wertheim. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag ist der Polizei ein Ford-Transitfahrer aufgefallen. Wie es in einer Mitteilung heißt, stellten die Beamten bei der Kontrolle gegen 11 Uhr am P+R Parkplatz beim Autohof Wertheim Zeichen einer Drogenbeeinflussung bei ihm fest. Bei dem anschließenden Schnelltest bestätigte sich der Verdacht und der 24-jährige Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Die Fahrt war für den Mann sofort beendet. Ihn erwarten nun neben einer Anzeige führerscheinrechtlichen Maßnahmen.

